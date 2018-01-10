В Казахстане сформируют стандарт "умного города"

10 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. На основе опыта Астаны необходимо сформировать эталонный стандарт "Смарт Сити". Об этом говорится в Послании Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева народу страны "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", текст которого опубликован сегодня на сайте главы государства.

"Умные города" для "умной нации" - одна из 10 задач, поставленных Президентом Казахстана в новом Послании.

"Современные технологии дают эффективные решения проблем быстрорастущего мегаполиса. Поэтому на основе опыта Астаны необходимо сформировать эталонный стандарт "Смарт Сити" и начать распространение лучших практик и обмен опытом между городами Казахстана", - говорится в Послании.

Как отмечает Президент, "в мире пришли к пониманию, что именно города конкурируют за инвесторов, которые выбирают не страну, а город, в котором комфортно жить и работать".

Нужно комплексно внедрять управление городской средой на основе концепции "Смарт Сити" и развития компетенций людей, переселяющихся в город. "Умные города" станут локомотивами регионального развития, распространения инноваций и повышения качества жизни на всей территории страны, отмечает Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также отметил необходимость внедрения Интеллектуальной транспортной системы в Казахстане. "Она позволит эффективно управлять транспортными потоками и определять потребности дальнейшего развития инфраструктуры", - говорится в Послании.-0-