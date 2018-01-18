В Казахстане создана комиссия для изучения причин ДТП с 52 погибшими

18 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Специальная правительственная комиссия создана в связи с происшествием в Актюбинской области Казахстана, где в загоревшемся автобусе погибли 52 человека. Об этом сообщается со ссылкой на директора департамента государственного языка и информации МВД Казахстана Алмаса Садубаева.
"Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия", - сказал Алмас Садубаев.
В состав комиссии вошли заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, вице-министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, директор департамента Министерства иностранных дел Ардак Мадиев, представители правоохранительных и других органов области.
Возгорание автобуса произошло на трассе Самара-Шымкент. Как стало известно в оперативном штабе, автобус направлялся из Узбекистана в Россию. В нем находилось 54 гражданина Узбекистана и 3 казахстанца. В результате возгорания автобуса, по предварительным данным, погибли 52 узбекистанца, в числе выживших - 3 казахстанца и 2 гражданина Узбекистана. Они получили ожоги легкой степени. Следствию предстоит установить причину произошедшего и личности погибших.-0-
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