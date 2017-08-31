В Казахстане три человека погибли после выброса метана на шахте

31 августа, Караганда /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Трое проходчиков погибли в результате выброса метана на угольной шахте "Казахстанская" в городе Шахтинск Карагандинской области.

Еще трое горняков были госпитализированы. "Пострадавшие доставлены в областной медицинский центр. Все трое - в сознании. Им диагностировано отравление средней степени тяжести", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Еще один шахтер получил легкое отравление метаном, госпитализация не потребовалась.

Полиция расследует уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда в шахте "Казахстанская" компании "Арселор Миттал Темиртау", где произошел внезапный выброс метана. Как уточнили в компании, на момент произошедшего в шахте находились 132 человека, из них 129 самостоятельно поднялись на поверхность в соответствии с планом ликвидации аварии. Трое проходчиков были обнаружены в забое без признаков жизни.-0-