В Казахстане три человека погибли после выброса метана на шахте

31 августа, Караганда /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Трое проходчиков погибли в результате выброса метана на угольной шахте "Казахстанская" в городе Шахтинск Карагандинской области.
Еще трое горняков были госпитализированы. "Пострадавшие доставлены в областной медицинский центр. Все трое - в сознании. Им диагностировано отравление средней степени тяжести", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.
Еще один шахтер получил легкое отравление метаном, госпитализация не потребовалась.
Полиция расследует уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда в шахте "Казахстанская" компании "Арселор Миттал Темиртау", где произошел внезапный выброс метана. Как уточнили в компании, на момент произошедшего в шахте находились 132 человека, из них 129 самостоятельно поднялись на поверхность в соответствии с планом ликвидации аварии. Трое проходчиков были обнаружены в забое без признаков жизни.-0-
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