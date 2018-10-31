В Казахстане умерла девочка после обработки средством от вшей

31 октября, Талдыкорган /БЕЛТА-КАЗИНФОРМ/. В Казахстане умерла двухлетняя девочка после обработки средством от вшей.

Трагедия произошла в селе Туганбай Талгарского района. Как выяснилось, женщина использовала специальный препарат, чтобы вывести вшей у своих дочерей 2013 и 2016 годов рождения. Она смешала жидкость с водой и смочила волосы девочек. Вскоре у них началась рвота, общая слабость, пошла пена изо рта. Мама доставила детей в сельскую амбулаторию.

В областном Департаменте здравоохранения сообщили, что, когда женщина пришла в сельскую амбулаторию с двумя дочерьми, девочка 2016 года рождения была уже в предсмертном состоянии. Старшей дочери уже лучше. Вначале она лежала в отделении реанимации, сейчас переведена в общую палату.-0-