В Казахстане утвержден новый алфавит на основе латиницы

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый алфавит на основе латиницы утвержден Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента Казахстана, сообщает БЕЛТА.

Алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, излагается в новой редакции. Утвержденный алфавит содержит 32 буквы. В прежнем варианте использовалось 9 апострофов, что затрудняло письмо и чтение. Теперь их стало меньше, также введены диграфы sh, ch.

Переход на латиницу в Казахстане будет проводиться поэтапно до 2025 года. С 2021 году планируется выдавать паспорта на латинице, с 2024 года на нее перейдут госСМИ.-0-