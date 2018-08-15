15 августа, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане в 2021 году пройдут I Мировые этноспортивные игры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта Казахстана.

Во время начавшегося 12 августа в турецком городе Эрзурум фестиваля "Тюркские игры - 2018", организованного Всемирной конфедерацией этноспорта, состоялось четвертое заседание группы дружбы по традиционным видам спорта и играм. На заседании принято решение о возможности проведения Мировых этноспортивных игр в Казахстане.

Проведение игр инициировано ЮНЕСКО. 2021 год будет годом 30-летия независимости Казахстана. В юбилейном году в Астане поднимут флаг I Мировых этноспортивных игр, где пройдут соревнования по избранным национальным видам спорта.-0-