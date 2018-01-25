В Казахстане задержаны водители сгоревшего автобуса

25 января, Актобе /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Три водителя сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса задержаны и водворены в изолятор временного содержания города Актобе, на них заведено уголовное дело. Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
В ходе следствия установлено, что причиной возгорания стало нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Установлена причастность к данному преступлению всех трех водителей.
Как сообщалось, 18 января на трассе Самара-Шымкент произошло возгорание автобуса, направлявшегося из Узбекистана в Россию. Пожар унес жизни 52 человек - граждан Узбекистана.-0-
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