В Казани автобус въехал в дверь мечети, потеряв управление

Рейсовый автобус протаранил двери мечети в Казани. Инцидент произошел в центре города - на улице Тукая вблизи Колхозного рынка - примерно в 13-40 по местному времени, передают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.

Пострадавших в результате инцидента нет. Согласно основной версии, водитель не справился с управлением на заснеженном участке трассы. В салоне были только два человека - водитель и кондуктор. У мечети в момент аварии также никого не было.