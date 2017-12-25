В Казани автобус въехал в дверь мечети, потеряв управление

Рейсовый автобус протаранил двери мечети в Казани. Инцидент произошел в центре города - на улице Тукая вблизи Колхозного рынка - примерно в 13-40 по местному времени, передают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.
Пострадавших в результате инцидента нет. Согласно основной версии, водитель не справился с управлением на заснеженном участке трассы. В салоне были только два человека - водитель и кондуктор. У мечети в момент аварии также никого не было.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3608 BYN
|2.355 BYN
|2.368 BYN
|USD
|1.9921 BYN
|1.991 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.417 BYN
|3.405 BYN
|3.42 BYN