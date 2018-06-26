В Казани обрушился башенный кран

Башенный кран упал на не до конца заселенную 18-ти этажную новостройку в Казани на проспекте Альберта Камалеева. В результате падения крана повреждены три балкона на 14-м, 15-м и 16-м этажах. Пострадавших среди жителей нет, травмы легкой степени тяжести получил только крановщик.

Компания "Ак Барс Инжиниринг" выплатит компенсацию собственникам поврежденных квартир. Власти временно разместят в гостиницах семь семей из пострадавших квартир.

Причиной обрушения башенного крана стали чрезвычайные погодные условия.

На месте инцидента работает штаб по устранению последствий аварии.