В Казани обрушился башенный кран

Башенный кран упал на не до конца заселенную 18-ти этажную новостройку в Казани на проспекте Альберта Камалеева. В результате падения крана повреждены три балкона на 14-м, 15-м и 16-м этажах. Пострадавших среди жителей нет, травмы легкой степени тяжести получил только крановщик.
Компания "Ак Барс Инжиниринг" выплатит компенсацию собственникам поврежденных квартир. Власти временно разместят в гостиницах семь семей из пострадавших квартир.
Причиной обрушения башенного крана стали чрезвычайные погодные условия.
На месте инцидента работает штаб по устранению последствий аварии.
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