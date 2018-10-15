В Кельне возле вокзала неизвестные захватили заложника

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Кельна (Германия) рядом с главным железнодорожным вокзалом полиция проводит специальную операцию в связи с захватом заложника, сообщает Deutsche Welle.

Подробности инцидента пока неизвестны. По некоторым данным, в районе происшествия были слышны выстрелы. Главный вокзал полностью эвакуирован, полиция через громкоговорители призывает прохожих не приближаться к зданию.

В связи с полицейской спецоперацией возникли нарушения в движении поездов. Часть перронов на вокзале закрыта для входа. Также перекрыта прилегающая к вокзалу территория. К месту происшествия стянута полицейская техника.-0-