В Кельне возле вокзала неизвестные захватили заложника

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Кельна (Германия) рядом с главным железнодорожным вокзалом полиция проводит специальную операцию в связи с захватом заложника, сообщает Deutsche Welle.
Подробности инцидента пока неизвестны. По некоторым данным, в районе происшествия были слышны выстрелы. Главный вокзал полностью эвакуирован, полиция через громкоговорители призывает прохожих не приближаться к зданию.
В связи с полицейской спецоперацией возникли нарушения в движении поездов. Часть перронов на вокзале закрыта для входа. Также перекрыта прилегающая к вокзалу территория. К месту происшествия стянута полицейская техника.-0-
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