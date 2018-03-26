В Кемерово отменили развлекательные мероприятия на три дня в память о погибших

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развлекательные мероприятия во всех муниципальных культурных центрах Кемерово и в сети "Кузбасскино" отменены на ближайшие три дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Кемеровской области.

"К этой акции присоединились все областные и муниципальные учреждения культуры и в знак поддержки и соболезнования родным и близким всех трагически погибших отменили кинопоказы в муниципальных кинотеатрах 26, 27 и 28 марта. Кроме того, отменены все развлекательные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры на эту неделю", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно последним данным, пожар унес жизни 56 человек. В больницах остаются 11 пострадавших.

Отмечается также, что живыми были обнаружены пять человек, которые ранее считались пропавшими без вести при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Поиск пропавших без вести продолжается. Ранее сообщалось, что 16 человек числятся пропавшими без вести после пожара.

В Кемерово 25 марта произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". В здании не сработала сигнализация, посетители оказались заблокированы внутри помещений. На четвертом этаже центра, где находились кинозалы, произошло обрушение. Свыше 250 сотрудников органов внутренних дел работают на месте происшествия. Полицейские охраняют общественный порядок в районе трагедии, оцеплена территория торгового центра и школы, где сейчас развернут оперативный штаб.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.-0-