В Кемерово при пожаре в торговом центре погибли четверо детей

25 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Сто посетителей и работников выведены из торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово, где произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе на месте ЧП.
По уточненной информации, пожар возник на четвертом, последнем, этаже центра.
"Выведены 100 человек. По предварительным данным, погибли четверо детей", - сказал собеседник агентства.
Пожар пока не потушен, ему присвоен второй, повышенный, номер сложности.
ТРЦ расположен в центре Кемерово на одной из главных городских дорог, недалеко от железнодорожного вокзала. Движение транспорта в районе места происшествия сейчас перекрыто.-0-
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