В Кении из-за прорыва плотины погибли 20 человек

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кенийском округе Накуру прорвало плотину "Патель", в результате чего погибли 20 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местную прессу.
Согласно сведениям, поступившим от кенийского отделения Красного Креста, 39 человек были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия ведется поисково-спасательная операция.
В результате случившегося более 300 семей лишились жилья. В целом размеры материального ущерба пока точно не установлены.
Причиной трагедии стали сильные дожди, обрушившиеся на регион и вызвавшие наводнение.-0-
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