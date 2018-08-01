1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве 70 человек отравились шаурмой, сообщают информагентства со ссылкой на Госпотребслужбу Украины.
Отравление вызвано острой кишечной инфекцией, предварительный диагноз - сальмонеллез. В числе 70 заболевших - 10 детей. Госпитализировано 60 человек.
Также известно о четырех случаях отравления в Киевской области. Ведется расследование.-0-
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