1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве 70 человек отравились шаурмой, сообщают информагентства со ссылкой на Госпотребслужбу Украины.

Отравление вызвано острой кишечной инфекцией, предварительный диагноз - сальмонеллез. В числе 70 заболевших - 10 детей. Госпитализировано 60 человек.

Также известно о четырех случаях отравления в Киевской области. Ведется расследование.-0-