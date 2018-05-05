В Киеве на штрафплощадке сгорели более 50 автомобилей

5 мая, Киев /БЕЛТА - ТАСС/. Более 50 автомобилей сгорели на открытой штрафной площадке на Столичном шоссе в Киеве, сообщила пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в украинской столице Светлана Водолага.

"На штрафплощадке сгорело 54 автомобиля. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара выясняет полиция", - сказала она.

Пожар возник сегодня в полдень. На месте инцидента работали 12 единиц специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.-0-