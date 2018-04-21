В Киеве на спортплощадке возле жилых домов прогремел взрыв

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве на спортплощадке, которая расположена возле жилых многоэтажных домов, сегодня прогремел взрыв, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

В результате инцидента никто не пострадал. На место выехали профильные службы и следственно-оперативные группы.

Сегодня в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в доме по ул. Пожарского в Днепровском районе Киева услышал хлопок, похожий на взрыв. По данным правоохранителей, взрыв произошел на спортивной площадке, которая расположена у жилых многоэтажных домов. Прибывшие на вызов взрывотехники обнаружили на месте детали самодельного взрывного устройства.-0-