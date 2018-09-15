В Киеве напали на судью по делу об убийствах на Майдане

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве напали на судью Святошинского районного суда Сергея Дячука по делу об убийствах на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает агентство УКРИНФОРМ со ссылкой на официальный сайт Совета судей Украины.

Инцидент произошел вечером 14 сентября, на судью напали возле его собственного дома. Мужчина госпитализирован в одну из киевских больниц. Задержать нападавшего полиции не удалось.

Предварительно, нападение Сергей Дячук связывает с профессиональной деятельностью. Под его председательством проходят слушания дела убийства людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Сообщается, что он не единожды получал угрозы от людей, недовольных решениями судей по этому делу.-0-