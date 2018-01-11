В Киеве ограничивают проведение массовых мероприятий из-за кори

11 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве в течение 30 дней будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий для предотвращения распространения кори. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Будет обнародован единый протокол, который будет обязательным для выполнения на территории Киева... В учреждениях, организациях проведение тех или иных массовых мероприятий будет ограничено. Мы говорим о 30-дневном периоде", - сказал Николай Поворозник.

По данным КГГА, за десять дней 2018 года в Киеве зарегистрирован 61 случай заболевания корью, из которых 49 - у детей.

Киевская власть приняла решение, что детей, не имеющих прививки от кори, не будут допускать к занятиям в школах и детских садах.-0-