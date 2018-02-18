В Киеве после звонка о минировании закрыты шесть станций метро

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В метрополитене Киева закрыты 6 станций, полиция проверяет данные о минировании, сообщают информагентства.
На вход и выход перекрыты станции метро "Университет", "Театральная", "Крещатик", "Майдан Незалежності", "Льва Толстого", "Золотые ворота".
В сообщении полиции Киева в Facebook говорится, что в дежурную часть позвонил аноним: мужчина сказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро.
Для проверки информации на место выехали взрывотехники и кинологи. Проводится эвакуация людей. Полиция устанавливает личность звонившего.-0-
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