В Киеве прошел парад ко Дню Независимости Украины

24 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве прошел военный парад по случаю 27-й годовщины независимости Украины. Парад принимал президент Украины Петр Порошенко.
По Крещатику прошли парадные расчеты всех родов войск Вооруженных Сил Украины, подразделения Национальной гвардии, МВД, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, знаменосные группы и парадные расчеты стран-членов НАТО. Впервые в параде участвовали женщины-военнослужащие.
Кульминацией парада стала демонстрация образцов новейшей военной техники украинского производства, а также участие военной авиации.-0-
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