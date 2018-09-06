В Киеве упал гражданский вертолет

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве в результате падения гражданского вертолета пострадали два человека, сообщает информагентство "РИА-Новости" со ссылкой на Киевское управление Национальной полиции Украины.
"Информация о падении вертолета на Трухановом острове в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила в 7.22 по местному времени. На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей", - говорится в сообщении.
Двое пострадавших госпитализированы.
По предварительной информации, гражданский вертолет принадлежит частной фирме. Обстоятельства происшествия устанавливаются, полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-
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