В Киеве упал гражданский вертолет

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве в результате падения гражданского вертолета пострадали два человека, сообщает информагентство "РИА-Новости" со ссылкой на Киевское управление Национальной полиции Украины.

"Информация о падении вертолета на Трухановом острове в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила в 7.22 по местному времени. На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей", - говорится в сообщении.

Двое пострадавших госпитализированы.

По предварительной информации, гражданский вертолет принадлежит частной фирме. Обстоятельства происшествия устанавливаются, полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-