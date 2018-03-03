В Киеве закрыли учебные заведения до 7 марта

3 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Занятия в учебных заведениях Киева приостановлены до 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что с 3 по 7 марта включительно будут приостановлены занятия в школах, профессиональных лицеях и Киевском университете имени Бориса Гринченко.
Минэнерго Украины ввело до 5-6 марта режим экономии газа. С этой целью министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик призвал временно отменить занятия в школьных, дошкольных и высших учебных заведениях.-0-
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