В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко умер в скорой помощи в результате огнестрельного ранения, которое он получил возле своего дома. Об этом сообщает ТАСС.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что получил ранения гражданин Российской Федерации, 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов.

По предварительным данным, его ранили в спину. Трагедия произошла в Днепровском районе Киева. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции.

Как пишут интернет-издания, во время покушения жена журналиста, находившаяся в своей квартире, услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Она вызвала скорую, но Бабченко умер по дороге в больницу.

Аркадий Бабченко - российский писатель, журналист и военный корреспондент. Он сотрудничал с "Московским комсомольцем", ТВЦ (передача "Постскриптум") и Первым каналом ("Армейский магазин"). Также писал статьи для "Новой газеты". В Киеве Бабченко находился с августа 2017 года.