В Киргизии начались III Всемирные игры кочевников

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия третьих Всемирных игр кочевников прошла в курортной Иссык-Кульской области Киргизии на расположенном вблизи города Чолпон-Ата ипподроме, трибуны которого вмещают более 10 тыс. зрителей. Об этом сообщает ТАСС .

В списке почетных гостей мероприятия - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Театрализованное представление с использованием новейших технологий расскажет о философии кочевников. Будет продемонстрировано девять эпизодов с 70 картинами. Постановка призвана связать идею всемирного кочевья с наследием кыргызов - великим эпосом "Манас" и творчеством великого писателя Чингиза Айтматова. Завершится мероприятие парадом участников состязаний. Заявки на участие в III Всемирных играх кочевников подали 1,5 тыс. атлетов из 66 стран мира и 11 субъектов Российской Федерации. Всего будет разыграно 594 медали, общий призовой фонд турнира - около $406 тыс.

Всемирные игры кочевников проходят раз в два года, в этом году они продлятся до 8 сентября. В программе - соревнования по 37 видам спорта: конные скачки, состязания по национальным видам борьбы и национальным видам охоты, единоборства, интеллектуальные игры, стрельба из лука и другое.

Предыдущие игры также проходили в Киргизии. В 2020 году их впервые намечено провести в Турции.-0-