В Кишиневе в результате взрыва в жилом доме погибли три человека

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли и семеро получили ранения в результате взрыва, который произошел 6 октября в жилом доме в Кишиневе (Молдова). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Генерального инспектората полиции МВД республики Александра Пынзаря.

Спасатели обнаружили под обломками на 14-м этаже тела двух погибших - женщины и ребенка. Третьей жертвой стал пожилой мужчина 1941 года рождения, он умер в больнице от полученных ранений. Кроме того, с травмами были госпитализированы семь человек, в том числе один из спасателей, на которого при разборе завалов рухнула бетонная конструкция. На данный момент под надзором врачей остается только спасатель и женщина, получившая тяжелые ожоги и другие травмы.

Под обломками дома могут находиться еще как минимум трое человек.

Некоторые СМИ ранее распространили информацию о восьми погибших, однако эта информация не подтвердилась.

Взрыв произошел на 16-м этаже дома в жилом микрорайоне Рышкановка. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в одной из квартир, которым жильцы пользовались незаконно. Эвакуированные временно размещены в управлении района Рышкановка и столичной больнице "Святой Троицы". Дом охраняется полицией, чтобы не допустить мародерства.-0-