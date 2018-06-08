В Китае 5 человек погибли из-за оползней

8 июня, Гуанчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. В китайской провинции Гуандун 5 человек погибли из-за оползней, вызванных тайфуном "Эвиньяр". Об этом сообщают местные власти.

Проливной дождь привел к обрушению домов и оползням. На данный момент более 1 тыс. человек из 12 городов и деревень в провинции были эвакуированы.

Это уже четвертый тайфун, обрушившийся на Китай в нынешнем году. От него также пострадала провинция Хайнань, где было временно закрыто морское пассажирское сообщение, отменены авиарейсы и закрыты школы.-0-