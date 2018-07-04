В Китае 7 человек погибли из-за ливней

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжительные дожди вызвали оползни и наводнения в китайской юго-западной провинции Сычуань, которые унесли жизни семи человек, еще столько же пострадали, сообщает агентство Синьхуа.

Власти провинции вынуждены были эвакуировать в безопасные места более 18 тыс. местных жителей.

Ливни не прекращаются в Сычуани с прошлой недели. Вызванные ими геологические бедствия в западных и северо-западных районах провинции отразились на жизни 116 тыс. человек. Затоплены поля, разрушены школы и мосты, размыты дороги. Прямой экономический ущерб уже оценивается в сумму около 159 млн юаней (около $23,8 млн).

Северо-западная провинция Шэньси тоже пострадала от непогоды, заложниками стихии стали более 16,6 тыс. человек. Людей эвакуируют, но не массово: в безопасные места перевезены пока лишь 290 человек. Экономический ущерб провинции оценивается в 35 млн юаней ($5,2 млн).-0-