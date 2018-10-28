В Китае автобус упал в реку, есть жертвы

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае пассажирский автобус упал в реку с 60-метрового моста. Погибли два человека. Об этом сообщает Reuters.

Авария случилась на юго-западе Китая в городе Чунцин 28 октября.

Причиной инцидента стало столкновение автобуса с автомобилем, который ехал навстречу по четырехполосному мосту. В результате столкновения автобус упал в реку и погрузился в воду на глубину около 50 м.

Правоохранительные органы выясняют, сколько пассажиров находилось в автобусе на момент ДТП. Спасатели выловили тела двух человек.-0-