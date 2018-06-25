В Китае автопогрузчик въехал в толпу

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае автопогрузчик врезался в толпу прохожих, один человек погиб, более десяти пострадали сообщают информагентства.
Инцидент произошел в городе Яньтай. Мужчина на автопогрузчике наехал на людей вблизи одной из конечных остановок общественного транспорта. Сообщается, что полиция пыталась остановить водителя, однако в итоге стражам порядка пришлось открыть огонь на поражение. Подозреваемый скончался от полученных ран.
Известно, что мужчине 45 лет, он являлся жителем провинции Хэйлунцзян. Мотивы его поступка выясняются, идет расследование.-0
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3275 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9961 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1586 BYN
|3.152 BYN
|3.16 BYN