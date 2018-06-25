В Китае автопогрузчик въехал в толпу

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае автопогрузчик врезался в толпу прохожих, один человек погиб, более десяти пострадали сообщают информагентства.

Инцидент произошел в городе Яньтай. Мужчина на автопогрузчике наехал на людей вблизи одной из конечных остановок общественного транспорта. Сообщается, что полиция пыталась остановить водителя, однако в итоге стражам порядка пришлось открыть огонь на поражение. Подозреваемый скончался от полученных ран.

Известно, что мужчине 45 лет, он являлся жителем провинции Хэйлунцзян. Мотивы его поступка выясняются, идет расследование.-0