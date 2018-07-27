В Китае более 10 тыс. пассажиров застряли в аэропорту из-за грозы

27 июля, Чэнду /БЕЛТА - Синьхуа/. Из-за грозы в аэропорту Шуанлю китайского города Чэнду (провинция Сычуань) застряли около 13 тыс. пассажиров.
Администрация аэропорта сообщила об отмене 6 и задержке 113 вылетающих рейсов, 8 прибывающих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.
В настоящее время взлетно-посадочные полосы аэропорта, которые были закрыты на несколько часов, снова открыты.
Количество задержанных и отмененных рейсов в течение сегодняшнего дня может вырасти, поскольку гроза продолжается.-0-
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