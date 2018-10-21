В Китае более 20 горняков заблокированы в забое

21 октября, Цзинань /БЕЛТА-Синьхуа/. В результате горного удара на одной из угольных шахт в провинции Шаньдун на востоке Китая 22 горняка оказались заблокированными. Об этом сообщили местные власти.
Авария произошла 21 октября примерно в 23.00 на угольной шахте в уезде Юньчэн.
В настоящее время вентиляция угольной шахты восстановлена, ведется спасательная операция.-0-
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