В Китае более 20 горняков заблокированы в забое

21 октября, Цзинань /БЕЛТА-Синьхуа/. В результате горного удара на одной из угольных шахт в провинции Шаньдун на востоке Китая 22 горняка оказались заблокированными. Об этом сообщили местные власти.

Авария произошла 21 октября примерно в 23.00 на угольной шахте в уезде Юньчэн.

В настоящее время вентиляция угольной шахты восстановлена, ведется спасательная операция.-0-