В Китае девочка полчаса провисела на балконе, застряв головой в решетке

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские пожарные спасли 4-летнюю девочку, которая не сорвалась с пятого этажа только из-за того, что застряла головой в балконной решетке, сообщает Daily Mail.
Как сообщается, малышка решила поиграть на балконе пока мать была занята домашними делами и захотела перелезть через решетку. От падения с пятого этажа девочку спасло только то, что ее голова застряла между прутьями.
Операция по спасению ребенка длилась около получаса, сама девочка отделалась легким испугом.-0-
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