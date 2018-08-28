В Китае девочка полчаса провисела на балконе, застряв головой в решетке

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские пожарные спасли 4-летнюю девочку, которая не сорвалась с пятого этажа только из-за того, что застряла головой в балконной решетке, сообщает Daily Mail.

Как сообщается, малышка решила поиграть на балконе пока мать была занята домашними делами и захотела перелезть через решетку. От падения с пятого этажа девочку спасло только то, что ее голова застряла между прутьями.

Операция по спасению ребенка длилась около получаса, сама девочка отделалась легким испугом.-0-