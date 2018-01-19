В Китае две авиакомпании разрешили пользоваться мобильниками во время полета

19 января, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. С 18 января в самолетах авиакомпаний China Eastern Airlines и China Southern Airlines пассажиры могут пользоваться мобильными телефонами, планшетами, ноутбуками, электронными книгами и другими переносными электронными устройствами, сообщают китайские СМИ.
При этом авиакомпания China Eastern Airlines установила, что пассажиры должны переключить телефоны и другие устройства в авиарежим и отключить функцию сотовой связи. Включение устройств, в которых нет режима полета, запрещено. Кроме того, портативными компьютерами и другими большими переносными электронными устройствами, превышающими определенный размер, можно пользоваться лишь в крейсерском режиме полета.
В то же время члены экипажа вправе потребовать от пассажиров отключить их электронные устройства, если они влияют на работу систем навигации.
Отменить запрет на пользование мобильниками также готовятся другие китайские авиакомпании.-0-
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