В Китае две авиакомпании разрешили пользоваться мобильниками во время полета

19 января, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. С 18 января в самолетах авиакомпаний China Eastern Airlines и China Southern Airlines пассажиры могут пользоваться мобильными телефонами, планшетами, ноутбуками, электронными книгами и другими переносными электронными устройствами, сообщают китайские СМИ.

При этом авиакомпания China Eastern Airlines установила, что пассажиры должны переключить телефоны и другие устройства в авиарежим и отключить функцию сотовой связи. Включение устройств, в которых нет режима полета, запрещено. Кроме того, портативными компьютерами и другими большими переносными электронными устройствами, превышающими определенный размер, можно пользоваться лишь в крейсерском режиме полета.

В то же время члены экипажа вправе потребовать от пассажиров отключить их электронные устройства, если они влияют на работу систем навигации.

Отменить запрет на пользование мобильниками также готовятся другие китайские авиакомпании.-0-