В Китае экстренно приземлился самолет – один из пассажиров напал на бортпроводника

В городе Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Air China, который летел из Чанша в Пекин, сообщают информагентства.

Причиной стало нападение одного из пассажиров на проводника. И хоть оружие, которое использовал нападавший – обычная шариковая ручка, - экипаж принял решение не рисковать и посадить самолет.

В аэропорту Чжэнчжоу все пассажиры, кроме нападавшего, покинули самолет. Полиция выясняет причины и детали инцидента.