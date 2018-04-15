В Китае экстренно приземлился самолет – один из пассажиров напал на бортпроводника

В городе Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Air China, который летел из Чанша в Пекин, сообщают информагентства.
Причиной стало нападение одного из пассажиров на проводника. И хоть оружие, которое использовал нападавший – обычная шариковая ручка, - экипаж принял решение не рисковать и посадить самолет.
В аэропорту Чжэнчжоу все пассажиры, кроме нападавшего, покинули самолет. Полиция выясняет причины и детали инцидента.
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