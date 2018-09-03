В Китае из-за наводнения 5 человек погибли, 15 пропали без вести

3 сентября, Куньмин /БЕЛТА - Синьхуа/. Из-за наводнения в уезде Малипо провинции Юньнань на юго-западе Китая пять человек погибли, 15 пропали без вести, сообщили местные власти.
Стихия обрушилась на уезд в воскресенье утром. Из-за вызванного обильными осадками наводнения в одной из волостей уезда были разрушены постройки, прервано энергоснабжение, связь и транспортное сообщение.
В настоящее время интенсивно идет поисково-спасательная операция, движение по разрушенным водной стихией автодорогам в пострадавший район восстановлено. -0-
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