В Китае из-за отравления угарным газом погибли 9 рабочих

1 февраля, Гуйян /БЕЛТА - Синьхуа/. В китайской провинции Гуйчжоу из-за отравления угарным газом погибли девять рабочих металлургической компании.
ЧП произошло в городе Люпаньшуй вечером 31 января. На предприятии во время ремонта котла энергоблока угарным газом отравились 11 человек, девять из них скончались, двое выжили.
Спасательные работы на месте происшествия завершились, выясняются причины трагедии.-0-
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