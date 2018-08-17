В Китае из-за селфи обрушился мост с туристами

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за попытки туриста сделать селфи в районе водохранилища Дунцзянху китайской провинции Хунань обрушился мост, сообщает South China Morning Post.

Пока турист пытался сделать идеальное фото в окружении живописных природных ландшафтов на мосту образовался затор. Мост не выдержал такого количества людей и 10 человек упали в воду, четверо из них получили легкие травмы.

С целью выяснить причины обрушения местные власти начали расследование. По предварительной информации, турист стоял на сварочном стыке, который был гораздо тоньше, чем остальные.-0-