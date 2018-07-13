В Китае из-за взрыва в промышленном парке 19 человек погибли, 12 ранены

13 июля, Чэнду /БЕЛТА - Синьхуа/. Из-за взрыва на территории промышленного парка в провинции Сычуань на юго-западе Китая 19 человек погибли, еще 12 получили ранения.

Инцидент произошел 12 июля около 18.30 по местному времени (13.30 по минскому) на территории промышленного парка Hengda в уезде Цзянъань.

Состояние всех пострадавших стабильное, детали происшествия выясняются.-0-