В китайской провинции Хунань из-за жары 25 тыс. человек испытывают трудности с доступом к питьевой воде

14 августа, Чанша /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае в провинции Хунань от засухи пострадали 134 тыс. га посевов и около 25 тыс. человек испытывают сложности с доступом к питьевой воде. Об этом сообщили в штабе по борьбе с наводнениями и засухой провинции.

Аномальная жара стояла несколько дней в большинстве районов Хунани. Согласно данным метеослужбы провинции, с 12 по 13 августа в более чем 70% районов уездного уровня столбик термометра превысил отметку 35 градусов Цельсия, в том числе в 21 уездном районе максимальная температура превысила 37 градусов.

Ввиду засухи в 89 крупных и средних водохранилищах Хунани, предназначенных для орошения, объем воды понизился на 22% по сравнению с нормой. На многих пахотных землях в деревнях в центре и на юге Хунани уже образовались расщелины.-0-