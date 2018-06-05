В Китае изобрели новый способ создания искусственных сосудов

Ученые из Шеньженьского института передовых технологий в Китае изобрели новый способ создания имплантов для сосудов. Об этом сообщает журнал Advanced Functional Materials. Используя новую технологию, можно создавать двухслойные импланты, которые дают возможность натуральной ткани расти на их внутренней поверхности.

Один из слоев, достигая температуры тела человека, сворачивается в трубочку и образует искусственный сосуд. Слой со способностью сворачиваться, имеет полимерный состав.

Трубчатую форму задают полимеру еще до имплантации. Затем доводят его до комнатной температуры, и форма на время исчезает.