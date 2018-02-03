В Китае на химзаводе произошел взрыв

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел на химическом заводе в провинции Шаньдун (Китай), сообщают информагентства.

По информации местных властей, инцидент случился утром 3 февраля во время проведения работ по техобслуживанию. В результате взрыва один человек погиб, шесть получили травмы, еще один человек пропал без вести.

Все пострадавшие, двое из которых в тяжелом состоянии, госпитализированы. Причина взрыва пока неизвестна, ведется расследование.-0-