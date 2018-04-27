В Китае неизвестный напал на детей: 7 погибли, 19 ранены

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайской провинции Шэньси вооруженный мужчина напал на учащихся средней школы, 7 детей погибли, еще 19 получили ранения, сообщают информагентства.
Инцидент произошел недалеко от учебного заведения, когда дети направлялись из школы по домам. По словам очевидцев, у нападавшего было при себе холодное оружие.
Преступник задержан полицией, его мотивы пока неизвестны.
Пострадавшие школьники доставлены в больницу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4264 BYN
|2.423 BYN
|2.429 BYN
|USD
|2.0094 BYN
|2.005 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.2056 BYN
|3.196 BYN
|3.21 BYN