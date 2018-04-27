В Китае неизвестный напал на детей: 7 погибли, 19 ранены

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайской провинции Шэньси вооруженный мужчина напал на учащихся средней школы, 7 детей погибли, еще 19 получили ранения, сообщают информагентства.

Инцидент произошел недалеко от учебного заведения, когда дети направлялись из школы по домам. По словам очевидцев, у нападавшего было при себе холодное оружие.

Преступник задержан полицией, его мотивы пока неизвестны.

Пострадавшие школьники доставлены в больницу.-0-