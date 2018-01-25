В Китае объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных снегопадов

25 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Национальный метеорологический центр Китая объявил предпоследний - оранжевый уровень опасности в связи с обильными снегопадами, которые обрушатся на центральные и восточные районы.
Предупреждение будет действовать с четверга по пятницу. Обильные снегопады ожидаются на части территорий провинций Аньхой, Хэнань, Хубэй, Хунань, Цзянсу, Цзянси, Чжэцзян, а также в Шанхае. По прогнозу синоптиков, в этих провинциях выпадет от 10 до 20 см снега.
Национальный метеорологический центр рекомендует жителям оставаться дома и призывает местные службы транспорта, связи и электроснабжения принять необходимые меры предосторожности.
В Китае действует четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4507 BYN
|2.445 BYN
|2.454 BYN
|USD
|1.9741 BYN
|1.974 BYN
|1.977 BYN
|RUB
|3.5293 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN