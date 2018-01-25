В Китае объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных снегопадов

25 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Национальный метеорологический центр Китая объявил предпоследний - оранжевый уровень опасности в связи с обильными снегопадами, которые обрушатся на центральные и восточные районы.

Предупреждение будет действовать с четверга по пятницу. Обильные снегопады ожидаются на части территорий провинций Аньхой, Хэнань, Хубэй, Хунань, Цзянсу, Цзянси, Чжэцзян, а также в Шанхае. По прогнозу синоптиков, в этих провинциях выпадет от 10 до 20 см снега.

Национальный метеорологический центр рекомендует жителям оставаться дома и призывает местные службы транспорта, связи и электроснабжения принять необходимые меры предосторожности.

В Китае действует четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.-0-