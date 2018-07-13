В Китае обнаружены каменные орудия возрастом 2 млн лет

13 июля, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В китайской деревне Шанчэнь (провинция Шэньси) научная команда из Гуанчжоуского института геохимии Китайской академии наук под руководством Чжу Чжаоюя нашла руины палеолитического века, где сохранились каменные орудия труда возрастом от 1,26 до 2,12 млн лет. Эта находка свидетельствует о том, что 2 млн лет назад в Китае уже жили люди.

В руинах Шанчэнь сотрудники обнаружили необработанные камни и каменные инструменты, включая ядрище, рубило, сверло, обушок. Кроме того, были раскопаны фрагменты окаменевших костей оленей, полорогих и других животных.

Ранее древнейшие доказательства появления людей за пределами Африки были найдены в Дманиси (Грузия). Там нашли каменные орудия и окаменелости человека прямоходящего возрастом 1,85 млн лет. Открытие команды Чжу Чжаоюя демонстрирует, что примерно 2,12 млн лет назад в руинах Шанчэнь уже появились гоминиды, что на 270 тыс. лет ранее, чем в Дманиси.-0-