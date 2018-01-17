В Китае обнаружены останки динозавра с цветными перьями

17 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае обнаружены останки нового вида динозавра с радужными и асимметричными перьями. Результаты исследования ученых из Китая, США и Бельгии были опубликованы в Nature Communications.
Ископаемые останки обнаружены в Маньчжурском автономном округе провинции Хэбэй.
Новый вид динозавров, живших 160 млн лет назад, получил название Caihong juji, что в переводе с мандаринского означает "радуга с большим гребнем". На хорошо сохранившихся окаменелостях видно, что он имел радужные перья на голове, шее, груди и вокруг хвоста.
Открытие может предоставить важную информацию для изучения эволюции птиц.-0-
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