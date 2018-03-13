В Китае обнаружены пещеры-гробницы и карбонизированный рис

13 марта, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В китайской провинции Юньнань во время раскопок археологи обнаружили 17 древних пещер-гробниц, керамические изделия, каменные инструменты, карбонизированный рис и другие объекты древности. Об этом сообщил сайт "Хуаньцюван".

Раскопки проходили в руинах Даиньдун, которые занимают площадь около 1,5 тыс. кв.м и состоят из двух пещер. Кроме вышеуказанных культурных реликвий, в пещерах-гробницах также были найдены хорошо сохранившиеся человеческие скелеты. Директор Института древних памятников и археологии провинции Юньнань Лю Сюй рассказал, что эти пещеры-гробницы являются древнейшими и крупнейшими в провинции Юньнань.

По оценке археологов, руины Даиньдун были созданы в период между поздним неолитом и бронзовым веком. Данное открытие имеет важное значение для исследования человеческой деятельности в провинции Юньнань и предоставляет материалы для изучения древних погребальных обычаев Китая.-0-