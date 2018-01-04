В Китае обнаружены руины императорского зернохранилища 800-летней давности

4 января, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Археологи обнаружили руины императорского зернохранилища древнего китайского царства Восточного Ся (1215 - 1233 гг.) в деревне Мопань провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай).

В зернохранилище были найдены мелкая красная фасоль, пшеница и другие сельскохозяйственные культуры.

Эксперты считают, что это крупное открытие в области аграрной археологии времен династии Цзинь в горах Чанбайшань поможет раскрыть тайну царства Восточного Ся.

Найденные культуры представляют собой ценный материал и имеют важное историческое и практическое значение для исследования рациона питания местных жителей, развития сельского хозяйства, изменения структуры экономики.-0-