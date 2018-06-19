В Китае обнаружили 300 следов динозавров возрастом 100 млн лет

19 июня, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь жибао/. Ученые из китайско-американской исследовательской команды объявили об открытии более 300 следов динозавров, обитавших 100 млн лет назад в городе Таньчэн провинции Шаньдун.

Из них велоцерапторам принадлежат 70 следов, которые расположены по четырем параллельным линиям, что доказывает стадные особенности этих животных. Это стало первым в мире открытием такого большого количества следов данного рода.

Всего следы принадлежат семи видам динозавров, включая тероподов, дейнонихов, а также пернатых динозавров.-0-