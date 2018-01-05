В Китае ослабят миграционные барьеры для привлечения иностранных специалистов

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство КНР в ближайшие годы планирует значительно ослабить миграционные барьеры для привлечения в страну высококвалифицированных иностранных специалистов и усиления национального инновационного потенциала. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, сообщает ТАСС.

"Новые реформаторские меры по оптимизации визового режима приведут к повышению открытости китайской системы по привлечению профессиональных кадров. В итоге все больше иностранцев примут участие в процессе государственного строительства КНР. Это будет стимул к всестороннему развитию китайских инноваций", - подчеркнул Гэн Шуан.

Дипломат также напомнил, что уже с 1 января 2018 года в КНР начали действовать новые визовые правила по отношению к особо востребованным специалистам из-за рубежа. По его словам, новые правила предоставляют четыре преимущества. Во-первых, право на посещение страны будет предоставляться на 10 лет; во-вторых, по такой визе в КНР можно будет оставаться 180 суток за одно посещение; в-третьих, выдача визы производится в самые быстрые сроки - на следующий день после подачи заявления; в-четвертых, для иностранных высококвалифицированных кадров и их родных процедуры оформления будут бесплатными.

Заявку на новую визу смогут подать специалисты в области передовых технологий, представители бизнеса, имеющего непосредственное отношение к наиболее приоритетным разработкам и их внедрению, а также ученые, специализация которых является стратегически важной для развития Китая. -0-