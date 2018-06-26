В Китае от наводнений пострадали более 124 тыс. человек

26 июня, Наньнин /БЕЛТА - Синьхуа/. Более 124 тыс. жителей Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР) на юге Китая пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщили в управлении гражданской администрации ГЧАР.

Ливни обрушились на многие районы ГЧАР утром 20 июня. По данным местной гидрометеослужбы, среднее количество осадков достигло 76,5 мм, самый большой показатель был зарегистрирован в уезде Жуншуй - 276 мм. Уровень воды на 15 гидрологических пунктах на 13 реках превысил критическую отметку.

Согласно информации управления гражданских дел ГЧАР, в регионе в экстренном порядке был эвакуирован 1871 человек. От стихии пострадало 5,63 тыс. га сельхозугодий, рухнуло 502 застройки.

В метеослужбе предупреждают, что в ближайшие дни уровень воды в ряде рек может продолжать повышаться, несмотря на прекращение ливней.-0-